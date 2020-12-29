У "Дизель шоу" вдало описали 2020 рік, використовуючи фотографії свого актора Єгора Крутоголова

Як відомо, цей рік став нелегким, пише Politeka.net. Однак людей намагаються підбадьорити.

Цього разу на сторінці "Дизель шоу" в Instagram описали 2020 рік за допомогою знімків актора Крутоголова. На фото артист висловлював різні емоції, а також поставав в різних локаціях. Кожен кадр уособлював місяць 2020 року.

"Коротко про те, як пройшов наш 2020-й! А як би ви описали свій рік?

У будь-якому випадку, заряджайтеся потужним позитивом на 2021-й разом з новорічним випуском «Дизель Шоу»", - написали автори поста.

Майже на годину пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Театр одного актора,?А решта? На карантині????👏 👏 👏 👏 ", "А де маска🤔"," весь мій 2020 став як березень квітень і травень", "а можна про Віку таке будь ласка", "у мене весь рік як ніби грудень...",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Єгор Крутоголов пожартував над роком, що приніс багато бід українцям.

"В одному з номерів Я виганяю старий рік зі словами" пішов геть звідси, щоб я тебе не бачив більше!"Мені здається, це саме те, що всі хочуть сказати 2020-му", - заявив артист, описуючи сценки з новорічного випуску шоу.

Раніше повідомлялося, що зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко зобразила в одному з номерів вагітну. Вона йшла під руку зі своїм колегою. Зірка одягла сукню, в якій проглядався великий живіт. Актриса, перебуваючи в образі, посміхалася.

Користувачі мережі написали, що з нетерпінням чекають перегляду.

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" потрапила в ганебну ситуацію в лікарні, кадри облетіли мережу:»пішла геть...".

Також Politeka писала, що Булітко з " Дизель шоу "показала свій хижий оскал і ошелешила виглядом після експерименту:"з'їсть і не помітить".