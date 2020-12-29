Меган Маркл і принц Гаррі ошелешили шанувальників планами на 2021 рік

Про це пише таблоїд Express.

За словами британського експерта Ендрю Мортона, екс-герцоги Сассекські планують "возз'єднатися" з королівською родиною.

Нібито Меган Маркл і принц Гаррі запланували в 2021 році повернутися до Великобританії. Герцоги прийшли до висновку, що у них не буде іншого виходу, та їм доведеться деякий час побути у Британії та бути присутніми на важливих заходах.

Йдеться про день народження Єлизавети II в квітні, 100-річному ювілеї принца Філіпа в липні. Крім цього, в Британії готують відкрити пам'ятник, присвячений принцесі Діані.

Що стосується принца Гаррі, то він хоче прилетіти до Лондона ще раніше, щоб обговорити можливість продовження так званого Мегзіта (припинення королівських повноважень).

Раніше ми розповідали, що колишні герцоги запропонували Єлизаветі II зухвалу угоду.

За інформацією ЗМІ, Принц Гаррі і Меган ведуть переговори з королівською сім'єю і домагаються продовження своєї 12-місячної угоди більш відомої як Мегзіт.

Це може дозволити їм продовжувати протегувати благодійним фондам, але при цьому вважатися непрацюючими членами королівської сім'ї. Існуючий контракт з Букінгемським палацом закінчується 31 Березня.

Нагадаємо, що Меган Маркл засвітила кругленький животик, Гаррі сяє від щастя.

Як Politeka писала, Меган Маркл і Гаррі змусили Єлизавету II переживати.

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