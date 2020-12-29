Опади не планують остаточно йти з Україні на фоні аномального потепління
Свіжий прогноз погоди у своєму Facebook опублікувала авторитетний синоптик Наталка Діденко.
За її словами, завтра, 30 грудня, істотні опади у вигляді дощу з мокрим снігом можливі в західних областях, та у Карпатах.
У інших регіонах - лише туман та мрячка. Вітер також буде рвучким південного та південно-східного напрямків.
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"Температура повітря найближчої ночі ++5 градусів, завтра вдень +5+10 градусів, на Півдні до +12 градусів. У східних областях вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля", - продовжила синоптик у свіжому прогнозі.
Хмарна та волога погода також очікується у Києві, але суттєвих опадів не буде.
"Вітер поривчастий, некомфортний. Температура повітря вночі +3+5 градусів, вдень +5+7 градусів. Новий рік у столицю прийде із дощем та теплою погодою", - резюмувала Наталка Діденко у своєму Facebook.
Раніше ми розповідали, що в січні 2021 року буде трохи тепліше, ніж зазвичай. Температура повітря буде на 2-2, 5 градуса вище середніх значень.
В Укргідрометеоцентрі прогнозують, що середня місячна температура передбачається на рівні -4..0, у південній частині місцями + 1-3,що на 2-2, 5 градуси вище середніх багаторічних значень.
Місячна кількість опадів очікується на рівні 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм.
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