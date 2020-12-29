Хороша не тільки на сцені

Українська прима-балерина Катерина Кухар відірвалася на вечірці під наглядом чоловіка Олександра Стоянова

Зірка шоу "Танці з зірками" розмістила в соцмережі "Instagram" відео зі сторінки свого коханого, яке він записав під час вечірки, передає Politeka.net. У якийсь момент Олександр присів за стіл і вирішив відобразити те, що відбувається на камеру.

Він показав запальні танці Катерини Кухар, яка вбралася в коротку чорну сукню, що не утрудняє рухів. Знаменитість без сорому станцювала в компанії подруг, спокусливо поправляючи розпущене волосся.

"Запальничка", - Так Олександр описав свою дружину на танцполі. Сам він, мабуть, вважав за краще не заважати жінкам розважатися під улюблену музику.

Раніше на своїй сторінці в "Instagram" Катерина Кухар виклала знімок у крихітній блакитній сукні з пухнастої тканини. Балерина злегка приспустила одяг, блиснувши оголеними плечима, волосся вона акуратно поклала. На стрункій кухор такий наряд Кухар виглядає досить вдало, незважаючи на обсяги, він лише підкреслив її витончену фігуру.

"Це саме чудове пору року", - поділилася своїми враженнями Катя, розповівши про свої новорічні виступи.

Образ Кухар привів у захват багатьох шанувальників і навіть зірок українського шоу-бізнесу. "Ой яке платтячко", - захопилася співачка Наташа Могилевська в коментарях.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" одягла пуанти і підкорила талантом, яскраві кадри.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" в смішний шапці і волохатій шубі показала нічні розваги з сім'єю.

Також Politeka писала, що Кухар в компанії Ткача з "Квартал 95" здивувала дивною витівкою на очах у дітей.