Американська фітнес-модель Соммер Рей показала фігуру в домашньому образі в просторій ванній
Модель, якій виповнився всього 21 рік може вважатися однією з найуспішніших фітнес-блогерш серед інших красунь. Дівчина не тільки зібрала найбільшу аудиторію в своєму профілі в Instagram, але ще і відкрила магазин одягу. Тепер Рей демонструє свої образи навіть вдома.
Як видно на фото, дівчина не боїться показувати зайве. Рей навпаки пишатися пишними формами, адже вона намагалася в спортзалі з підліткового віку, щоб виглядати привабливо в першу чергу для себе.
У простій рожевій майці з коротким рукавом і бежевій білизні з вирізами на стегнах Соммер вдалося здивувати публіку, адже фото було зроблено у ванній, а на волоссі зірки красувалися Бігуді. Настільки простий образ нетиповий для Соммер, тому шанувальники не поскупилися на компліменти:
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"ви тільки подивіться на цей вибух😍; дивно красиві, милі твої очі😍; ви відчуваєте, що в вас може бути трохи зухвалості, і це добре ... 😍 ; Ти така красива; Господи, як ти можеш отримати цю красиву білизну? 😂 не помістилися тут; вау, дамочка, ви просто чудові😍; Белла, йди до мене додому".
Відзначимо, найчастіше Рей проводить розминку на природі, а заняття з посиленим навантаженням обов'язково влаштовує в спортзалі. Як видно на фото знаменитості, їй є чим пишатися. Ідеальна шкіра, підтягнуті форми і приваблива зовнішність не залишать нікого байдужими.
У чорному купальнику на тлі вечірнього міського пейзажу фітнес-модель виглядала дуже привабливо.
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