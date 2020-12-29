Українцям нагадали про те, коли і на скільки будуть підвищуватися пенсії в 2021 році

Перше збільшення розміру пенсійних виплат чекає пенсіонерів з самого початку року. Так, разом з підвищенням мінімальної зарплати з 1 січня пенсії зростуть на 300 гривень. Це підвищення торкнеться людей старше 65 років зі стажем 30 років для жінок і 35 років – для чоловіків.

Наступний етап підвищення мінімалки збільшить розмір пенсій ще на 200 гривень – до 2600. Це відбудеться в грудні наступного року для тієї ж категорії пенсіонерів.

Однак, крім зростання пенсій слідом за мінімальною зарплатою, українців в 2021 році чекає ще й індексація. Вона почнеться з 1 березня, коли пенсії проіндексують на 11%. Крім того, вже в квітні пройде автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. В процесі буде враховуватися їх стаж і розмір зарплати.

Також, починаючи з липня пенсіонери у віці від 75 до 80 років почнуть отримувати доплати в розмірі 400 гривень, а мінімальний розмір їх пенсії складе 2500 гривень, навіть для людей зі стажем 20 років (жінки) і 25 років (чоловіки).

Доплата до пенсій для людей старше 80 років складе 500 гривень. Мінімальний розмір пенсій для них буде встановлено на рівні 2600 гривень.

Також повідомляється, що з грудня наступного року мінімальна пенсія буде підвищена на 80 гривень і складе 1934 гривні.

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