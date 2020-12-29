Українцям нагадали про те, коли і на скільки будуть підвищуватися пенсії в 2021 році

Перше збільшення розміру пенсійних виплат чекає пенсіонерів з самого початку року. Так, разом з підвищенням мінімальної зарплати з 1 січня пенсії зростуть на 300 гривень. Це підвищення торкнеться людей старше 65 років зі стажем 30 років для жінок і 35 років – для чоловіків.

Наступний етап підвищення мінімалки збільшить розмір пенсій ще на 200 гривень – до 2600. Це відбудеться в грудні наступного року для тієї ж категорії пенсіонерів.

Однак, крім зростання пенсій слідом за мінімальною зарплатою, українців в 2021 році чекає ще й індексація. Вона почнеться з 1 березня, коли пенсії проіндексують на 11%. Крім того, вже в квітні пройде автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. В процесі буде враховуватися їх стаж і розмір зарплати.

пенсія, субсидія, українці, виплати

Популярні новини зараз

Роздягнена Регіна Тодоренко приголомшила витівкою на публіці в стилі Волочкової: "Де труси?"

Рибак після "Холостячки" переключився на спекотну красуню, забувши про Мішину: як виглядає дівчина

Таємна дружина Винника в прозорому вбранні показала, чим спокушає чоловіка: «Щаслива, що…»

Відшитий "Холостячкою" Тригубенко розкрив правду про Мішину і Еллерта: "У них є…»

Мокра Дорофєєва в купальнику змусила собі заздрити, яскраві кадри екзотичного відпочинку: "Користуйтеся!"
Показати ще

Також, починаючи з липня пенсіонери у віці від 75 до 80 років почнуть отримувати доплати в розмірі 400 гривень, а мінімальний розмір їх пенсії складе 2500 гривень, навіть для людей зі стажем 20 років (жінки) і 25 років (чоловіки).

Доплата до пенсій для людей старше 80 років складе 500 гривень. Мінімальний розмір пенсій для них буде встановлено на рівні 2600 гривень.

українці, карантин, локдаун, пенсія, пенсіонери

Також повідомляється, що з грудня наступного року мінімальна пенсія буде підвищена на 80 гривень і складе 1934 гривні.

Нагадаємо, масштабне підвищення виплат з 1 січня, скільки грошей українці отримають на руки: "після вирахування податків...".

Як повідомляла Politeka, Кабмін дав відмашку масштабним перевіркам, хто ризикує залишитися без пенсій і субсидій: попередження Мінфіну.

Також Politeka писала, що вихід на пенсію по-новому, серйозні зміни вдарять по українцях: "з 1 січня перестануть призначати...".