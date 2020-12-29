Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай приміряла яскравий образ для прогулянки

Модель із зовнішністю ляльки Барбі завжди робить акцент на своєму бюсті під час фотосесій. Так як дівчина має досить низький зріст, вона намагається носити короткі топи з відкритими декольте і обтягуючі штани, візуально роблять її стрункішою і вище.

Лексі з дитинства схильна до повноти і щоб уникнути стрімкого набору ваги, їй доводиться постійно займатися і тримати свій режим дня і харчування під контролем. Втім, більшість її шанувальників відзначають, що спортсменка завжди буде виглядати добре.

Як видно на фото, в білих брюках і міні-кофтині з вирізом на грудях, Лексі зуміла в черговий раз створити вдалий і простий образ. Шанувальники залишилися задоволені:

«Як же ти красива; ✨Ідеальний збіг✨🌷💋 лялечка з секретом🌷; мені це подобається; Боже мій, як тут прекрасна моя любов; це мило до неможливості; Гарний твій світ; я бачу, що ти красива 🌸; 🌹🌹 Дорогоцінний образ; Гарна посмішка, Прекрасна леді ❤; Як ти прекрасна любиш; чергова красоточка🙂; У тебе гарна посмішка, дитинко !!».

Також дівчина не соромиться того, що вона схильна до повноти. Незважаючи на це, дівчина намагається харчуватися ситно і правильно, а щоб тримати вагу в формі, вона дуже багато тренується. Тому Лексі не бачить сенсу ховати пишний бюст і стегна.

Як видно на фото, Кай виглядає чудово навіть в звичайному бірюзовому платті з досить глибоким декольте.

Нагадавши, фітнес-модель Лексі Кай ледве вмістила пишну красу у вузький комбінезон

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай в тугих лосинах показала самі спокусливі ракурси

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай з величезним декольте похвалилася трьома " арбузиками"