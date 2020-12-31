2020 рік був нелегким для багатьох сімейних пар, а деякі і зовсім завершили свої відносини гучним розлученням

Politeka.net згадувала, хто із зірок розлучився в році, що минає.

Український телеведучий Володимир Остапчук розійшовся з дружиною ще восени 2019 року, але розлучення оформити вдалося лише в 2020 році. Оформленням паперів справа не закінчилася, адже війни з колишньою дружиною Оленою Войченко тривають донині. Щоправда, сам Остапчук встиг за цей час щасливо одружитися.

Російська актриса Христина Асмус після закінчення карантину ошелешила новиною про розлучення з коміком Гаріком Харламовим. Розставання пари надовго стало темою №1 в Росії.

Ефектна блондинка Памела Андерсон в 2020 році теж пережила розлучення. Зірка "Рятувальників Малібу" розлучилася з голлівудським продюсером Джоном Пітерсом. Правда, їх шлюб тривав всього 12 днів, за які модель встигла спустошити гаманець коханого.

Актор Сергій Жигунов в 2020 році розлучився зі своєю дружиною Вірою Новіковою, з якою був разом з 1985 року. Показово, що одного разу актор вже розлучався з Вірою, зрадивши їй з актрисою Анастасією Заворотнюк. Цього разу Жигунов пішов до жінки, дуже схожої на Заворотнюк.

Гучним скандалом супроводжувалося розлучення актора Павла Прилучного і його дружини Агати Муценіеце. Спочатку жінка звинуватила його в домашньому насильстві, після чого давала численні інтерв'ю на цю тему. Сам же Прилучний майже відразу закрутив роман із зіркою "Татусевих дочок" Мирославою Карпович.

Популярна співачка Поліна Гагаріна поставила крапку у відносинах зі своїм чоловіком Дмитром. Пара не пережила кризу у відносинах.

Нагадаємо, що Памела Андерсон похвалилася підкачаними формами, пробудивши сміливі фантазії: "Тигр, що крадеться".

Як повідомляла Politeka, Остапчук розповів про незвичайний подарунок, отриманий на весіллі: "це точно було несподівано!".

Також Politeka писала, що Асмус без сорому і білизни убила наповал розкутим видом у ванній: "всім би таких Снігуроньок".