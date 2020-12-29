Відома співачка Камалія, яка вже багато років заміжня за бізнесменом Мохаммадом Захуром, відкрила завісу таємниці свого життя

Артистка вважається найбагатшою співачкою України, вона разом з чоловіком виховує двох дочок, і, здається, в житті співачки не повинно відбуватися нічого поганого, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Камалія розповіла, що, за традицією, вона разом з сім'єю, на Новий Рік загадала бажання. Зірка дуже хотіла цього року всім здоров'я, але збулося це не зовсім.

Сім'я артистки у 2020-му році перехворіла китайським вірусом, а також самій співачці довелося відвідати Інститут раку, про що свідчив пост у Фейсбуці.

У невеликому інтерв'ю програми "Зірковий шлях" зірка розповіла, що зараз у неї все добре, але поки вона не готова говорити на тему раку.

"Зі сльозами на очах зірка відзначає - не готова вдаватися в подробиці. Втім, обіцяє - обов'язково дасть окреме інтерв'ю, щоб його почула кожна жінка", - йдеться в пості.

Так, Камалія планує пізніше звернутися до українок, адже головне, на якій стадії перебуває хвороба, і потрібно стежити за своїм здоров'ям.

За чотири години відео зібрало майже 7000 переглядів і трохи коментарів.

"🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏нехай Господь береже", "я одного не можу зрозуміти, якщо вона не готова поки говорити про онкологічні проблеми або про те, що вона робила в онкоцентрі, То навіщо писати цей пост в Інтернеті? Невже все для піару?",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Камалія позувала в шикарній сукні з відкритими плечима і без білизни. Образ співачка доповнила смарт-годинником і стильними сережками. Дівчина стояла на тлі стрічки з подарунками й говорила скоромовку.

"Ой збирала Марієтта маргаритки на горі", - підписала зірка кадри.

Нагадавши, найбагатша співачка України Камалія позажигала з Сумською в зухвалих образах:"як же я скучила".

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