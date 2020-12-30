Курс валют у передноворічні дні порадує українців зміцненням національної валюти

Як пише Politeka.net з посиланням на офіційний сайт НБУ, в середу, 30 грудня, гривня відіб'є свої позиції у долара і покаже невелике зростання.

Так, 30 грудня, 1 Долар можна буде купити за 28,26 гривень, хоча днем раніше долар коштував на 10 копійок дорожче – 28,36 гривень.

Євро, на відміну від «зелених», практично не здав позицій, подешевшавши за день лише на 1 копійку. У середу 1 Євро в обмінниках можна буде купити за 34,63 гривні.

10 російських рублів продаватимуть за 3,8 гривні.

Відзначимо, що, за словами економічних експертів, гривня і далі продовжить зміцнювати свої позиції.

Раніше ми писали, що незважаючи на локдаун, відсутність інвестицій і кредитів від МВФ, українська економіка знаходиться в нормальному стані і дефолт їй не загрожує. Глава Мінфіну Сергій Марченко запевнив українців, що передумов для оголошення дефолту на даний момент немає.

Більш того, глава Мінфіну впевнений, що вже з 2023 року Україна буде в змозі відмовитися від кредитів, забезпечуючи себе своїми силами. При цьому міністр додав, що це залежить не тільки від Міністерства фінансів.

Нагадаємо, що долар здивує поведінкою відразу після Нового року, озвучений свіжий прогноз: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, долар розтрощить гривню, НБУ добив українців новим курсом валют: до чого готуватися.

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