Українська телеведуча Катя Осадча зачарувала новим ретро-образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото, на яких постала в неймовірно красивому, але при цьому скромному платтячку в дрібні квіточки. Волосся телеведучої були акуратно зібрані. Сукня з незвичайним вирізом в районі декольте привернула увагу до апетитної фігурки колишньої моделі. Катерина грайливо склала руки, зачарувавши своєю чуттєвою красою.

"Які недороблені справи закінчуєте? Я стою в пробках і всі плани летять шкереберть, рік такий і був), але було в ньому і багато хорошого», - зазначила щаслива Осадча.

У коментарях залишили масу позитивних відгуків про зовнішність Осадчої.

"Красиве фото!", "Гарне плаття", "яке гарне плаття", "Красуня"," ви на цих фото так на Любов Орлову схожа! З наступаючим Вас Новим роком!", "Леді", «Катерина Осадча ви найкрасивіша і найпривабливіша жінка", "я від вас в захваті. Обожнювюю. Все буде ок в 2021 році», «на цій фотографії дуже схожа на маму», - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що 37-річна зірка навіть після народження двох дітей виглядає чудово. Відомо, що красуня приділяє увагу не тільки харчуванню, а й спорту.

Нагадаємо, що Горбунов з Осадчою зганьбилися на сімейному знімку, в мережі не стрималися: "а де така потворна...?".

Як повідомляла Politeka, "вагітна" Осадча блиснула красивим бюстом і поділилася побоюваннями: "вам шалено пасує!".

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