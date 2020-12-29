Дружина 54-річного українського співака Віктора Павлика розповіла про головні потрясіння, які їх новоявлена сім'я пережила цього року

26-річна Катерина Репяхова, яка з недавніх пір почала використовувати прізвище Павлик, підвела підсумки року, що минає в новому пості на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Цього року дівчина зіграла весілля зі своїм коханим, що, очевидно, стало для них радісною подією. Однак їх щастя затьмарила смерть молодшого сина Павлика, який довгий час боровся з онкологією. Втім, Катерина в своєму пості не стала загострювати увагу на цій трагічній події, і серед перерахованих труднощів спочатку згадала проблеми з роботою і лише потім втрату чоловіком сина.

"2020 для нас з чоловіком, однозначно, з усіх наших 5ти, - найважчий рік. Ми пережили відсутність роботи, смерть, скасування весілля, складне фінансове становище...", - написала вона.

Дівчина також зізналася, що саме всі ці труднощі допомогли їй зрозуміти, що вона любить Павлика не за його гучне ім'я або гроші.

"Але цей рік дав зрозуміти, особисто мені, що я люблю свого чоловіка точно не за звання або кількість грошей (як багато мене дорікали). Ми стільки всього пережили... але ми стали сильнішими. 2021 обіцяє бути добрим, світлим і позитивним. Нам тепер нічого не страшно", - додала Павлик.

На опублікованому фото вона позує у своїй весільній сукні зі щасливою посмішкою на обличчі.

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