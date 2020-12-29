Відома модель Емілі Ратаковски у крихітному купальнику і шортах в тон підкорила витонченою фігурою
Зараз Емілі рідко показує сміливі образи і дивує публіку жаркими кадрами в соціальних мережах. Вся справа в тому, що Ратаковскі разом з чоловіком очікує швидкої появи на світ первістка. Тому на фан-акаунтах шанувальники супермоделі вирішили ділитися її кращими образами, в тому числі і повсякденними.
Як видно на знімку, навіть без макіяжу, укладання і епатажних нарядів Емілі виглядає чудово, а її фігурі дійсно можна позаздрити. У крихітному купальнику і спеціальним піжамним шортам в тон, Ратаковскі змогла підкреслити дивовижну стрункість своєї фігури.
Таким формам модель зобов'язана генам. Дієту вона дотримується лише для того, щоб добре себе почувати.
Роздягнена Регіна Тодоренко приголомшила витівкою на публіці в стилі Волочкової: "Де труси?"
Юлія Саніна показала, якою була до популярності, рідкісне фото облетіло мережу: "Дев'ять років тому..."
Заведена Могилевська після пустощів у ліжку не змогла стримати емоцій: «Страшно кайфую»
"Царство Небесне!": обірвалося життя легендарного українця, розкриті подробиці
Схудла Наташа Корольова, втікши від Тарзана, вразила новою зовнішністю: "Маленька країна виявилася..."
"Можливо, після 30 я почну замислюватися про те, як не втратити форму. А поки я просто насолоджуюся життям", - розповідала раніше модель.
Варто відзначити також, що зірка не фанатка фітнесу, у неї немає особистого тренера, і вона не відвідує тренажерний зал, але дуже багато рухається і їсть переважно певну норму калорій.
Також Ратаковскі похвалилася щасливим вечірнім відпочинком у закладі, який відвідує вперше. Накинувши на плечі плед, Ратаковскі в звичному стилі спокусила шанувальників. Акуратні прикраси, масивний золотий браслет і коротенька Маєчка на тонких лямках зробили образ Емілі вельми простим, але красивим.
Шанувальники почали захоплюватися Емілі:
"Яка милашка😍; Белла! 💥 ; Можна тільки поправитися💜 💜 💜; ви з таким апетитом їсте?; ого, тут їдять або спокушають?; Все ще гаряче; я знову в неї закохуюся😍; виглядає як кадр з якогось французького фільму; мені подобається, як ви збираєтеся їсти і цей голодний погляд вовчиці".
Нагадавши, розпатлана Ратаковскі задерла ніжки в мереживних панчохах, гаряче фото
А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі стиснула свої апетитні "малятка" тісним топіком
Також Politeka повідомляла, що спокуслива Ратаковскі без білизни дозволила зазирнути у своє бездонне декольте