Відома модель Емілі Ратаковски у крихітному купальнику і шортах в тон підкорила витонченою фігурою

Зараз Емілі рідко показує сміливі образи і дивує публіку жаркими кадрами в соціальних мережах. Вся справа в тому, що Ратаковскі разом з чоловіком очікує швидкої появи на світ первістка. Тому на фан-акаунтах шанувальники супермоделі вирішили ділитися її кращими образами, в тому числі і повсякденними.

Як видно на знімку, навіть без макіяжу, укладання і епатажних нарядів Емілі виглядає чудово, а її фігурі дійсно можна позаздрити. У крихітному купальнику і спеціальним піжамним шортам в тон, Ратаковскі змогла підкреслити дивовижну стрункість своєї фігури.

Таким формам модель зобов'язана генам. Дієту вона дотримується лише для того, щоб добре себе почувати.

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"Можливо, після 30 я почну замислюватися про те, як не втратити форму. А поки я просто насолоджуюся життям", - розповідала раніше модель.

Варто відзначити також, що зірка не фанатка фітнесу, у неї немає особистого тренера, і вона не відвідує тренажерний зал, але дуже багато рухається і їсть переважно певну норму калорій.

Також Ратаковскі похвалилася щасливим вечірнім відпочинком у закладі, який відвідує вперше. Накинувши на плечі плед, Ратаковскі в звичному стилі спокусила шанувальників. Акуратні прикраси, масивний золотий браслет і коротенька Маєчка на тонких лямках зробили образ Емілі вельми простим, але красивим.

Шанувальники почали захоплюватися Емілі:

"Яка милашка😍; Белла! 💥 ; Можна тільки поправитися💜 💜 💜; ви з таким апетитом їсте?; ого, тут їдять або спокушають?; Все ще гаряче; я знову в неї закохуюся😍; виглядає як кадр з якогось французького фільму; мені подобається, як ви збираєтеся їсти і цей голодний погляд вовчиці".

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