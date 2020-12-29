Дружина зірки Студії "Квартал 95" Євгенія Кошового поділилася підсумками року, в яких розповіла про велику втрату
Як повідомляє Politeka.net, Ксенія Кошова поділилася важливим постом на своїй сторінці в Instagram. Так, вона підкреслила, що цей рік був дуже непростим.
За словами Ксенії, вона втратила важливу для неї людину.
"Коли цей рік поставив жирну крапку і позбавив нас дуже близької і рідної людини. Моєї Галинки. І прошу не додавати цей рік до мого віку, я їм практично не користувалася. Але! Все-таки були і хороші моменти, чого кривити душею)) нові, позитивні знайомства!!! Я вдячна долі, що на моєму шляху зустрічаються щирі люди!",- написала дружина Кошового.
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Вона подякувала всім, завдяки кому в її житті цього року виникали позитивні моменти.
"Не шукати позитивні сторони не правильно і не чесно. І тому!!! В очікуванні Нового року не буду винятком! Буду сподіватися і вірити, що для всіх він буде сприятливим і комфортним!",- підкреслила Ксенія.
У своєму пості вона поділилася фотографіями найбільш пам'ятних моментів року, що минає.
На знімках можна помітити її чоловіка, а також дочок.
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