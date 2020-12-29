Українська телеведуча Ольга Фреймут наводить красу в незвичний для багатьох українців спосіб

Як пише Politeka.net, на сторінці одного з салонів краси в Instagram з'явилося відео, на якому Ольгу Фреймут обслуговує відразу три фахівця. Поки зоряна красуня сидить на кріслі, одна дівчина робить їй манікюр, друга – накручує волосся, а третя намагається в досить скрутних умовах нафарбувати телеведучу.

Судячи з відео, Ользі такий підхід подобається. Вона посміхається і з задоволенням позує на камеру.

"Послуги для Олі Фреймут в 6 рук. Вона любить посміхатися і робить це, навіть якщо їй фарбують губи. Телеведуча і письменниця завжди в гарному настрої. Але в її зоряному графіку недостатньо годин, тому зазвичай робимо всі процедури одночасно", - підписали відео автори аккаунта.

У салоні зазначили, що майстри злагоджено працюють для створення образу Ольги.

"Спасибі за те, що завжди поруч. Особливо в ранні прийоми", - відповіла телеведуча в коментарях під постом.

Як відомо, після участі в проекті "Танці з зірками" Ольга Фреймут почала активно світитися в медійному просторі. Ще під час участі в шоу вона заявляла, що мріє повернутися на «1+1». Правда, поки заяв про новий проект на телебаченні не було.

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