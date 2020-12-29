Популярна російська ведуча і співачка Ольга Бузова показала себе в червоній міні-сукні на відпочинку з коханою
Як повідомляє Politeka.net, напередодні зірка вирушила на відпочинок зі своїм 27-річним бойфрендом Давидом Манукяном, відомим під сценічним ім'ям Дава. Як з'ясувалося, пара прилетіла в Мальдіви, де їх чекає море і сонце.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Бузова зізналася, що після перельоту їм з Давою довелося непросто.
"Прилетіли, але весь день ходимо «варені». Змусили себе встати хоча б на вечерю, щоб вночі заснути. Мені здається, кілька днів я тільки взагалі буду приходити в себе. Стресу було дуже багато в цьому році...бажаю собі реально відпочити і, набратися сил ...адже попереду 2021", - написала Бузова.
Вона також поділилася фотографією з курорту, на якій позує в короткій червоній сукні. На знімку особливо помітно, що знаменитість сильно схудла за останній час.
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Її шанувальники тут же почали обговорювати пост.
"краща, гарного відпочинку тобі", "Оля, щасливого вам відпочинку!", "Дуже схудла Оля! Їж там добре!", "Олю, а вам точно 34, а не 20 шикарна", "який у вас там рай - дивлюся сторіз і заздрю", "а фотошопа скільки, все намагається на дівчинку бути схожою", - пишуть люди.
Нагадаємо, Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.
А ще Politeka писала, що епатажна Бузова збентежила змінами в зовнішності, зірку не впізнати.
Також Politeka повідомляла, що Бузова після закриття "Дом-2" ошелешила видом на межі сліз, не витримав навіть коханець.