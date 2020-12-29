Популярна російська ведуча і співачка Ольга Бузова показала себе в червоній міні-сукні на відпочинку з коханою

Як повідомляє Politeka.net, напередодні зірка вирушила на відпочинок зі своїм 27-річним бойфрендом Давидом Манукяном, відомим під сценічним ім'ям Дава. Як з'ясувалося, пара прилетіла в Мальдіви, де їх чекає море і сонце.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Бузова зізналася, що після перельоту їм з Давою довелося непросто.

"Прилетіли, але весь день ходимо «варені». Змусили себе встати хоча б на вечерю, щоб вночі заснути. Мені здається, кілька днів я тільки взагалі буду приходити в себе. Стресу було дуже багато в цьому році...бажаю собі реально відпочити і, набратися сил ...адже попереду 2021", - написала Бузова.

Вона також поділилася фотографією з курорту, на якій позує в короткій червоній сукні. На знімку особливо помітно, що знаменитість сильно схудла за останній час.

Її шанувальники тут же почали обговорювати пост.

"краща, гарного відпочинку тобі", "Оля, щасливого вам відпочинку!", "Дуже схудла Оля! Їж там добре!", "Олю, а вам точно 34, а не 20 шикарна", "який у вас там рай - дивлюся сторіз і заздрю", "а фотошопа скільки, все намагається на дівчинку бути схожою", - пишуть люди.

Нагадаємо, Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.

А ще Politeka писала, що епатажна Бузова збентежила змінами в зовнішності, зірку не впізнати.

Також Politeka повідомляла, що Бузова після закриття "Дом-2" ошелешила видом на межі сліз, не витримав навіть коханець.