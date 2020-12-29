Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька похвалилася розкішним образом в компанії Слави Камінської

Яскраве фото виконавиць з'явилося на офіційній сторінці групи в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Як з'ясувалося, співачки зібралися разом, щоб порадувати шанувальників демонстрацією святкового макіяжу. З такої нагоди вони підібрали вбрання в новорічних кольорах: Зарицька позувала в зеленому, а Камінська – в червоному.

Наряд солістки KAZKA кокетливо відкривав її плече, дозволяючи продемонструвати її татуювання і оригінальні перлинні намиста.

Однак, головною прикрасою образу двох красунь, як і очікувалося, став макіяж з блискучими тінями, який не міг не надати всьому фото святковий настрій.

"Новорічні ми зі Славою презентуємо спеціальний новорічний випуск KAZKA Beauty Vlog", - підписала фото Зарицька.

Її шанувальники не змогли пройти повз такого фото.

"Які милі красиві дівчата", "красуні", "Вау, як завжди нереальні", "Олександра Сергіївна, ви на всіх фото богиня! З наступаючим Новим роком!", "Ти така красива", "ти буквально найкрасивіша людина в світі", - пишуть люди.

Раніше Олександра зізналася, що під час запису пісень вона неодноразово плакала.

"Було, і не раз, а на сцені так взагалі кожен раз", - відповіла вона.

Нагадаємо, солістка KAZKA з заплаканим обличчям розповіла про найпотаємніше: "ще не було, але дуже боюся...".

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