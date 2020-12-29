Відома на весь світ фітнес-модель Ана Чері показала фігуру в спортивному образі поруч зі своєю подругою
Красуня, яка прославилася не тільки завдяки вражаючим формам, але також за любов до здорового способу життя і підтримання тіла в тонусі, поділилася мотивуючими кадрами в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, Чері показала фото зі зйомок свого нового проекту. На знімку вона позує поруч з іншою фітнес-моделлю Кейсі Флейшман. Обидві дівчини одягнені в спортивні наряди.
Чері вирішила підкреслити свою соковиту фігуру червоними штанами в обтяжку і коротким чорним топіком. Модель підкинула руку вгору і підняла одну ногу, надавши своїм і без того вражаючим сідницям ще більше обсягу.
Її подружка в цей час не відстає від красуні і теж щосили демонструє пишні форми на камеру.
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У підписі до фото Чері зізналася, що новий проект подарував їй не тільки відмінні спогади, але і нову дружбу.
Її шанувальники тут же засипали дівчат лайками і компліментами, зазначивши, як добре вони виглядають на знімку.
"Шикарні дами", - пишуть в коментарях.
Раніше ми писали, що Ана знялася в новорічному образі для дорослих.
Дівчина приміряла лише мереживний боді червоного кольору і одягла червону шапку Санти. Щоб підкреслити одночасно і свою засмаглу фігуру, а також підкачані форми, вона повернулася спиною до камери, але показала також бюст в дзеркалі.
Нагадаємо, Ана Чері задала "жару" в пікантному образі офісної працівниці:"вся справа в декольте".
Як повідомляла Politeka, спокуслива Ана Чері в костюмі Санти для дорослих показала свої "булочки".
Також Politeka писала, що фігуриста Ана Чері одягнулася в мікро-бікіні, змусивши чоловіків пускати слюні.