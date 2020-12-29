Знаменита американська модель і наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер вразила фігурою в шкіряному вбранні

Красуня з сімейства Кардашьян не перестає радувати шанувальників новими відвертими образами. Однак, іноді фанати і самі діляться її знімками, згадуючи найвдаліші вбрання. Так, на одній з фан-сторінок моделі в Instagram з'явився її знімок в шкіряному одязі.

На колажі з чотирьох фотографій Кайлі позує в зухвалому шкіряному піджаку. Судячи зі знімків, під нього модель вирішила нічого не надягати. Таке вбрання не може не привертати увагу до пишних грудей Кайлі завдяки глибокому декольте.

Доповнив образ спекотної красуні спокійний макіяж в нюдових тонах, який Дженнер використовувала, щоб підкреслити свої достоїнства і приховати недоліки. Кайлі залишила волосся розпущеним причесавши їх до ідеально гладкого стану.

Шанувальники моделі визнали цей образ дуже вдалим. Під знімками швидко з'явилося безліч захоплених коментарів.

"Просто вау", "О, так", "вона виглядає так розкішно", «вона така красива, я люблю її", "чудово", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що на новому фото Кайлі позувала в чорному купальнику, який тонкими бретельками натягнувся на плечах. Великі груди ледь не вистрибували з ліфчика, приманюючи погляд.

Тонка талія, плоский живіт і пишні стегна створювали ідеальний вигин.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер полонила своїми "космічними" вигинами в безсоромному купальнику.

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