Колишній чоловік Наташі Корольової відомий російський співак Ігор Ніколаєв горює через смерть друга

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився теплими спогадами про французький кутюр'є П'єра Кардена, якого не стало 29 грудня. У своєму мікроблозі "Instagram" Ігор Ніколаєв опублікував фото з модельєром і розповів про спільні розваги у Франції.

Судячи з віку зірок, знімок був зроблений зовсім недавно. Вже літній П'єр Карден зображений в елегантному чорному костюмі з білою сорочкою і химерним краваткою, він стримано дивився в камеру крізь окуляри, поки його фотографували. Ігор Ніколаєв в пальто з шарфом виглядає більш жвавим, він посміхнувся, радіючи зустрічі з французом.

"Спасибі за вашу гостинність в Парижі, за нестримні веселощі і хвацькі гулянки до ранку разом з Вами у Вашому легендарному ресторані «Максим», де я наяривал на тому самому піаніно, під яке співала Едіт Піаф, за можливість виступити на сцені вашого унікального паризького театру, за те, як ми смачно з Вами наминали оселедець з картоплею під горілочку (як я був здивований, що ви це обожнюєте!), а потім гуляли по нічному Парижу і співали "Підмосковні вечори", - зазначив російський композитор в описі. - "Прощайте, П'єр. Спасибі за дружнє ставлення і прекрасні спогади, які гріють душу. Вічна пам'ять великому кутюр'є".

Наташа Корольова стала для Ігоря Ніколаєва другою дружиною, їх шлюб тривав з 1992 по 2001 рік. Дітей в цьому шлюбі не з'явилося. Сама Наташа в інтерв'ю зізналася Ксенії Собчак, що з Ігорем Ніколаєвим у неї були перші "дорослі" стосунки. Другим чоловіком в її житті став Сергій Глушко (Тарзан), з яким вони досі перебувають у шлюбі, незважаючи на гучні скандали зі зрадами.

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