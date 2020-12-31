Американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковськи похвалилася стрункістю в задертій футболочці
Зірка позувала біля дзеркала, навівши на нього телефон, пише Politeka.net. Красуня показала себе в досить зухвалому вигляді.
Емілі одягла білосніжну футболочку, прикривши нею оголені груди. Однак найпікантніші деталі пробивалися крізь тканину. Також на красуні були трусики.
Модель відставила стегно в сторону, вражаючи красивим вигином тіла.
Тонка талія, плоский животик - все це виглядає неймовірно спокусливо.
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Привертали увагу також стрункі ніжки Ратаковськи - на гладку шкіру впав сонячний зайчик.
Зірка розпустила волосся, яке лягло неакуратно, роблячи образ більш домашнім.
За кілька годин пост зібрав майже 100 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали в сторону моделі багато приємних повідомлень, якими люди висловлювали своє захоплення.
"Гаряча леді", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи постала в купальнику, з якого ледь не вистрибувала груди. Модель одягла чорний купальник на зав'язках з відвертим декольте.
Красиві груди зірки мало не вистрибували і не показувалися у всій красі. Погляд приманювала саме ця пікантна деталь, а також струнка талія.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи показалася тільки в прозорому бюстгальтері. Іншого одягу на дівчині не виявилося. Ратаковськи дивилася в об'єктив камери, а волосся залишила розпущеним, взявшись за них руками. Емілі зовсім не бентежилася Показати всі пікантності і впевнено трималася в кадрі, завдяки чому знімок вийшов дуже спокусливим і запалюючим.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи вразила перетворенням з домашньої "мишки" в королеву червоних доріжок
Також Politeka писала, що Ратаковськи в купальнику рятувальниць Малібу стиснула апетитних "близнючок" в тісному декольте
Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковськи зачарувала спокусливими принадами в" невидимому " бікіні