Американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковськи похвалилася стрункістю в задертій футболочці

Зірка позувала біля дзеркала, навівши на нього телефон, пише Politeka.net. Красуня показала себе в досить зухвалому вигляді.

Емілі одягла білосніжну футболочку, прикривши нею оголені груди. Однак найпікантніші деталі пробивалися крізь тканину. Також на красуні були трусики.

Модель відставила стегно в сторону, вражаючи красивим вигином тіла.

Тонка талія, плоский животик - все це виглядає неймовірно спокусливо.

Привертали увагу також стрункі ніжки Ратаковськи - на гладку шкіру впав сонячний зайчик.

Зірка розпустила волосся, яке лягло неакуратно, роблячи образ більш домашнім.

За кілька годин пост зібрав майже 100 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали в сторону моделі багато приємних повідомлень, якими люди висловлювали своє захоплення.

"Гаряча леді", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи постала в купальнику, з якого ледь не вистрибувала груди. Модель одягла чорний купальник на зав'язках з відвертим декольте.

Красиві груди зірки мало не вистрибували і не показувалися у всій красі. Погляд приманювала саме ця пікантна деталь, а також струнка талія.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи показалася тільки в прозорому бюстгальтері. Іншого одягу на дівчині не виявилося. Ратаковськи дивилася в об'єктив камери, а волосся залишила розпущеним, взявшись за них руками. Емілі зовсім не бентежилася Показати всі пікантності і впевнено трималася в кадрі, завдяки чому знімок вийшов дуже спокусливим і запалюючим.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи вразила перетворенням з домашньої "мишки" в королеву червоних доріжок

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