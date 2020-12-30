Астролог Василиса Володіна назвали знаки Зодіаку, для яких січень 2021 року може принести неприємності

Фахівець озвучила чотирьох представників зодіакального кола, і дала їм важливі поради, передає Slovofraza.

Овен



Рік білого бика почнеться для вас досить успішно, але для досягнення бажаного Овнам належить налаштуватися на позитив. Все може піти шкереберть, якщо ви не будете дотримуватися цього балансу. Негативні емоції посприяють зриву ваших планів. На роботі у Овнів також не заладиться - проблеми будуть чергуватися з новими можливостями весь місяць.

Телець

Народжені під цим знаком Зодіаку можуть зіткнутися зі зрадою. Володіна радить Тельцям уникнути спілкування з егоїстичними людьми, оскільки добром для вас це не закінчиться. У січні Тільцям потрібно бути більш зібраними і не робити необачних рішень. Проблеми у вас почнуться і проблеми з близькою людиною.

Лев

А ось представникам цього знака Зодіаку пора брати все в свої руки. Володіна запевняє, що ваша інтуїція стане найкращим помічником у цьому. Водночас астролог попереджає про небезпеку ризикованих і поспішних рішень - ваша нова авантюра може закінчитися великими фінансовими втратами.

Скорпіон

Скорпіонам в першій половині січня бажано більше часу присвячувати роботі і бізнесу, а вже з середини можна перемикнутися на домашні справи і любов. Не можна чинити занадто безкомпромісно. Це може спровокувати різкий зліт негативної енергії у відносинах, в сім'ї.



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