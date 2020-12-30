Важливо зустріти Новий рік правильно, щоб він приніс щастя і достаток

Новий рік асоціюється з ароматом ялинки і мандаринів, теплом сімейного вогнища і позитивними емоціями. Його з нетерпінням чекають не тільки діти, а й дорослі. Символом прийдешнього 2021-го є Білий металевий бик.

Politeka,net розповідає про повір'я, які необхідно знати кожному, щоб не привернути до себе біду в 2021 році.

Як одягнутися і народити ялинку в рік Бика

Щоб 2021 рік пройшов успішно, важливо задобрити білого металевого бика. Символ року любить скромність і простоту - це потрібно враховувати при виборі вбрання і ялинкових прикрас.

Щасливими кольорами 2021 року є білий, сріблястий, золотий, синій, блакитний, зелений. Щоб не розлютити тварину, категорично заборонено використовувати червоні, тигрові і леопардові відтінки скатертини.

Також цього року не можна готувати і ставити на стіл страви з телятини і яловичини. Адже цим ви можете розлютити символ року і він відвернеться від Вас.

Прикмети на гроші в Новий Рік

Коли накриваєте на стіл перед Новим роком-покладіть монетку під тарілку кожного гостя. Це приверне фінансовий успіх.

Візьміть купюру з великим номіналом і стискайте її в руці під час бою курантів. Коли почнеться 1 січня, покладіть купюру в гаманець і носіть її як талісман.

Під килимок перед вхідними дверима сховайте монетку, щоб в будинку водилися гроші.

У центр святкового столу поставте блюдечко з зерном і монетами, щоб наступний рік був щедрим і прибутковим.

Якщо за святковим столом забруднити одяг або пролити на нього напій, це буде означати матеріальні труднощі протягом року. Згідно з прикметами, зустрічати Новий рік не можна з порожніми кишенями. Це теж символізує фінансову нестабільність в прийдешньому році.

В останній день року забороняється пришивати гудзики, зашивати одяг. Це може обернутися тим, що" зашиєте " старі проблеми і вони будуть супроводжувати Вас в новому році.

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