Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма приголомшив несподіваним зізнанням

Як передає Politeka.net, Яма розповів про скелети у своїй шафі в ефірі програми "Хто зверху?". Танцюрист поділився своїм найсильнішим страхом у баттлі цікавих фактів з опоненткою Лесею Нікітюк.

Виявляється, брутальний танцюрист, глава сімейства, боїться кішок.

"Все почалося з того, що в дитинстві на мене напала кішка. Вона стрибнула на мене, потім пробігла по всьому тілу і сильно подряпала", - розповів Яма.

Подібні історії повторилися і вже в дорослому житті.

"Одного разу, коли тільки приїхав до Києва, я зняв кімнату. Заплатив вже за два місяці, оселився. Раптом вночі дізнався, що у господині є кішка. Вона спочатку намагалася потрапити в мою кімнату, а на наступний день подряпала свою ж господиню. Після цієї ситуації я відразу з'їхав...", - поділився хореограф.

Нікітюк, до речі, припустила, що саме тому вони з Владом конфліктували під час зйомок танцювального шоу, адже за східним горокопом Леся - Кіт.

При всьому цьому, Влад Яма абсолютно не відчуває страху перед іншою твариною, набагато екзотичнішою та крупнішою. Так, ми писали, що танцюрист опублікував в Instagram цікаве селфі з верблюдом. Фото було зроблено під час відпочинку в ОАЕ.

"Губки бантиком👄", - мило підписав кадр танцюрист, який знаходився зовсім поруч з величезним звіром.

"Подружка";" 😂Бровки будиночком"; "а ви чимось схожі, жарт.😂 "; "Я спочатку розгубився хто де😁 💙"; "єдиний випадок, коли качині губи не псують фото😆 👍 🔥", - коментували здивовані користувачі.

Нагадаємо, що Влад Яма ошелешив видом з густим волоссям, рідкісне фото:"жах, на себе не схожий".

Як повідомляла Politeka, дружина-красуня Влада Ями розкрила пікантні подробиці їхнього знайомства: "Коктейль того вечора....".