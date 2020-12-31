Американська фітнес-модель Соммер Рей показала сміливий образ під час фотосесії на вулиці

Знаменита модель Соммер Рей після відкриття власного магазину стала активно брати участь в різних зйомках, щоб підтримувати інтерес публіки. Оскільки дівчина в Instagram показує в основному спортивні образи, вона звикла демонструвати своє тіло після тренувань.

Не меншою популярністю користуються фото в бікіні. На одному з таких кадрів струнка дівчина показала всю себе в одній сіточці-чорному монокіні. Наряд не тільки не зміг прикрити гідності блондинки, але ще і вигідно підкреслив підкачані форми.

У своїх тренуваннях Соммер робить упор на сідниці, приділяє увагу стегнах, щоб прибрати «вушка», і постійно збільшує навантаження, щоб не набрати зайвого.

Ось що пишуть шанувальники:

"Дуже подобається освітлення і відмінне фото; немов маска на вашому обличчі; Омг ... Ти можеш піти? Смішно; Ура така гаряча 🔥; шикарний вигляд🔥 👍; ви така погана дівчинка!!!; Гарна картинка 😍; ви занадто напружуєтеся😈 😍; виглядає весело; ти виглядаєш приголомшливо, чудово відмінно; просто на 100% красиво».

Відзначимо, дівчина не боїться показувати зайве. Рей навпаки пишатися пишними формами, адже вона намагалася в спортзалі з підліткового віку, щоб виглядати привабливо в першу чергу для себе.

У простій рожевій майці з коротким рукавом і бежевій білизні з вирізами на стегнах Соммер вдалося здивувати публіку, адже фото було зроблено у ванній, а на волоссі зірки красувалися Бігуді. Настільки простий образ нетиповий для Соммер, тому шанувальники не поскупилися на компліменти.

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