Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе з подружкою

На фото модель стояла в топі і спідниці. Поруч можна побачити іншу жінку в ефектному вбранні. Красуні стояли серед квітів і посміхалися. Топ Кім сильно стискав її бюст, який так і просився на свободу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем Народження королева", - написала зірка під фото.

Фанати нічого не писали під фото і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "палючий гламур, зараз вистрибнуть".

Повідомлялося, що популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян похвалилася фігурою разом зі своєю молодшою сестричкою Кайлі Дженнер.

Так, цього разу спокусниця Кардашьян постала в зеленому вбранні, який підкреслив її тонку талію, а також з глибокого вирізу виглядали пишні груди зірки. Примітно, що верх складався з пластмаси і на ньому були промальовані "кубики" на животі.

Ми писали, що популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян показала в Instagram, як змінила стиль відразу декількома способами.

Цього разу Кардашьян показала найвдаліші образи за останній час і змогла заінтригувати перетворенням: лаконічні тони, досить стриманий дизайн і акцент на бюст з тонкою талією і пишними сідницями не залишили шанувальників байдужими.

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