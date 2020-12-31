Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе з подружкою
На фото модель стояла в топі і спідниці. Поруч можна побачити іншу жінку в ефектному вбранні. Красуні стояли серед квітів і посміхалися. Топ Кім сильно стискав її бюст, який так і просився на свободу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"З Днем Народження королева", - написала зірка під фото.
Фанати нічого не писали під фото і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "палючий гламур, зараз вистрибнуть".
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Повідомлялося, що популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян похвалилася фігурою разом зі своєю молодшою сестричкою Кайлі Дженнер.
Так, цього разу спокусниця Кардашьян постала в зеленому вбранні, який підкреслив її тонку талію, а також з глибокого вирізу виглядали пишні груди зірки. Примітно, що верх складався з пластмаси і на ньому були промальовані "кубики" на животі.
Нагадаємо, Кім Кардашьян зі спекотною сестричкою Кортні вразили апетитними видами в бікіні
А ще Politeka писала, що томна Кім Кардашьян в гладенькому костюмі витончено присіла навпочіпки
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