У мережі підняли скандал через новий склад суддів на популярному шоу "Голос країни"

Як повідомляє Politeka.net, в мережі з'явився анонс шоу, в якому оригінально презентували всіх тренерів шоу. Співачка Тіна Кароль в теплій шубці відкрила гараж, в якому стояло її тренерське крісло. Як відомо, Тіна найдовше є суддею шоу "Голос".

Український музикант Дмитро Монатік, який теж не вперше стане тренером шоу, віз тренерське крісло на позашляховику. Надія Дорофєєва розпиляла подвійне крісло Потапа і Насті Каменських, залишивши один трон собі, а другий відправивши в подарунок Олегу Виннику. Останнього, на радість всім прихильницям, показали в душі абсолютно без одягу.

Незважаючи на яскравий анонс в мережі вибухнув скандал з вимогою повернути на шоу старих суддів.

"Потапа і Дана прибрали, щоб посадити Винника. Розумію. Повертайте вже П'єху тоді, і то краще буде», «не подобається те, що на Тіну так мало часу приділили в анонсі, а на Винника, мабуть, як новачка, дуже багато уваги», «Без Дана дивитися не бачу сенсу. Поверніть Королеві її Дракулу!", "Майте совість, поверніть Дана», «Без Дана і Потапа прям туга, туга не можна без них, не можна», "все, тепер замість Дана будуть домальовувати відносини Олегу Виннику", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що спокуслива Тіна Кароль обтягнула себе червоним латексом, Горбунов затамував подих: "це щось неймовірне!".

Як повідомляла Politeka, мускулистого Винника зняли в душі у всій красі, у "вовчиць" свято: "Ой, господи! Олег Анатолійович!".

Також Politeka писала, що доля переможця "Голосу країни" з команди Кароль приголомшила українців: "невже ніхто не може йому допомогти?".