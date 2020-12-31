Багато зірок були не одними дітьми в сім'ї

Подивімось на братів і сестер знаменитостей, повідомляє Politeka.net.

Нещодавно відома співачка Ані Лорак показала своїх братів на архівному фото. У зірки троє братів, старший, Сергій, на жаль, загинув, коли майбутньому кумиру мільйонів було всього дев'ять років.

На фото дівчинка зображена на стільці поруч з братиками Ігорем і Андрієм.

Один з користувачів мережі не зміг втриматися і написав: "Так схожі один на одного!".

Телеведуча Ольга Фреймут росла в сім'ї з братом Артуром і сестрою Юлією. Родичі дуже близькі. Зірка впевнена, це результат правильного виховання батьків, які привчили їх з раннього віку до певних обов'язків.

Телеведуча з "Орла і решки" Регіна Тодоренко нерідко викладає фото зі своїми двоюрідними сестрою і братом, Ганною і Кирилом Ковляшенко. Вони дуже близькі.

У пекучої моделі й співачки Даші Астаф'євої є молодший брат, Євген. Хлопець виступає у складі Київської групи Detach. Брат красуні грає досить важку музику.

Брат співачки Анастасії Приходько, Назар, закінчив диригентсько-хорове відділення Київської музичної школи-інтернату ім. Лисенко. Хлопець займається пропагандою здорового способу життя.

Раніше ми писали, що Ані Лорак одягла чорний комбінезон з декольте. Красива тканина відсвічувала від спалаху і струмувала по стрункій фігурі.

Зірка в одному з кадрів з'явилася в чорному жакеті, зробивши образ скромнішим.

"Ах, він вже зовсім поруч! ❄️ Новий Рік!",- написала зірка.

Користувачі мережі написали красуні багато компліментів. Вона нещодавно схудла і фігура дійсно гідна всіх приємних слів.

Нагадаємо, що сяюча Ольга Фреймут пригорнула до неголеного чоловіка, сімейне фото: "Краща пара".

Як повідомляла Politeka, Фреймут почала повчати українок, вразивши заявою про трагедію: "подивіться, яка ви? Нікчема....".

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