Багато зірок були не одними дітьми в сім'ї
Подивімось на братів і сестер знаменитостей, повідомляє Politeka.net.
Нещодавно відома співачка Ані Лорак показала своїх братів на архівному фото. У зірки троє братів, старший, Сергій, на жаль, загинув, коли майбутньому кумиру мільйонів було всього дев'ять років.
На фото дівчинка зображена на стільці поруч з братиками Ігорем і Андрієм.
Один з користувачів мережі не зміг втриматися і написав: "Так схожі один на одного!".
Мішина з "Холостячки" виставила валізи й зізналася, що відбувається у них з Еллертом: "Дорогі мої..."
Таємна дружина Олега Винника вразила фігурою в рожевій сукні Барбі: "Таюне, ви сама як..."
Шалена Полякова з бюстом, що вивалюється, схвилювала на "Дизель Шоу": "Вона що, гола співати буде?"
Меценат, з яким живе Нікітюк, змусив жінок тріпотіти від захвату: "Леся не ображайтеся, але…»
"Спочивай з миром, рідненький": українець позбувся життя, але подарував його чотирьом іншим
Телеведуча Ольга Фреймут росла в сім'ї з братом Артуром і сестрою Юлією. Родичі дуже близькі. Зірка впевнена, це результат правильного виховання батьків, які привчили їх з раннього віку до певних обов'язків.
Телеведуча з "Орла і решки" Регіна Тодоренко нерідко викладає фото зі своїми двоюрідними сестрою і братом, Ганною і Кирилом Ковляшенко. Вони дуже близькі.
У пекучої моделі й співачки Даші Астаф'євої є молодший брат, Євген. Хлопець виступає у складі Київської групи Detach. Брат красуні грає досить важку музику.
Брат співачки Анастасії Приходько, Назар, закінчив диригентсько-хорове відділення Київської музичної школи-інтернату ім. Лисенко. Хлопець займається пропагандою здорового способу життя.
Раніше ми писали, що Ані Лорак одягла чорний комбінезон з декольте. Красива тканина відсвічувала від спалаху і струмувала по стрункій фігурі.
Зірка в одному з кадрів з'явилася в чорному жакеті, зробивши образ скромнішим.
"Ах, він вже зовсім поруч! ❄️ Новий Рік!",- написала зірка.
Користувачі мережі написали красуні багато компліментів. Вона нещодавно схудла і фігура дійсно гідна всіх приємних слів.
Нагадаємо, що сяюча Ольга Фреймут пригорнула до неголеного чоловіка, сімейне фото: "Краща пара".
Як повідомляла Politeka, Фреймут почала повчати українок, вразивши заявою про трагедію: "подивіться, яка ви? Нікчема....".
Також Politeka писала, що зарозуміла Фреймут наплювала на пристойність, засвітивши телеса в прозорій сукні:»обожнюю...".