Зірки не упускають можливості, щоб подарувати своїм шанувальникам новорічний настрій

Politeka.net вирішила згадати, як знаменитості приміряли новорічні костюми, а деякі з них і зовсім перетворювалися на спокусливих Снігуроньок.

Так, українська співачка Ані Лорак одного разу приміряла повноцінний костюм Снігуроньки, який складався з блакитної хутряної шубки і шапочки. В руках артистка тримала символ року-дракона. На архівному знімку співачка виглядала дуже мило.

Ольга Полякова любить епатажні костюми. На одному з виступів вона з'явилася в справжньому костюмі Снігуроньки з повноцінним кокошником.

А ось балерина Катерина Кухар вибрала більш скромний образ. Вона одягла світле пухнасте плаття, в якому її відразу ж назвали Снігуронькою. Артистка спустила сукню, зробивши свій образ вельми пікантним.

Але далі за всіх пішла скандальна співачка MARUV, яка влаштувала пікантну фотосесію до Нового року. Артистка одягла ефектну нижню білизну червоного кольору і шапочку Санта Клауса. Фото було зроблено біля ялинки, що тільки посилило святковий ефект. Правда, не всі шанувальники оцінили образ співачки.

"Ти коли - небудь як жінка зможеш одягатися? Або одягу немає у вас там", " та що ж ти робиш!?? Вранці такі фотки", " Банально і без смаку. Марув вже не та... поверніть ту що була 2 роки тому!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що MARUV в прозорому корсеті і панчохах змусила завити від непристойності: "та що ж ти робиш?".

Як повідомляла Politeka, красуня Кухар з "Танців з зірками" в пір'ї і короні приголомшила новим образом, такою її ще не бачили: "натхнення....".

Також Politeka писала, що Лорак блиснула своїм "блаженством" в занадто сміливому декольте:"Королева".