Чоловік української співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес встиг серйозно постраждати під час відпочинку

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував Селфі, показавши, як сильно обгорів на сонці. Обличчя артиста було дуже червоним. Судячи з фото, постраждали навіть очі музиканта. Він лежав біля басейну і позував для фото.

"Обгоріти 30 грудня! Знаєте, це ж прекрасно! Мажусь алое і радію! Тому що зі мною таке вперше)))", - підписав фото Дантес.

У коментарях йому залишили масу відгуків і слів співчуття.

"Кльово, я б теж так хотіла. Відмінного відпочинку", " зате як!", "Приємного відпочинку і крутих вражень з комфортними своїми людьми!", "Круть, це мрія обгоріти саме 30 грудня", "головне у правильний час перевернутися", "очі теж обгоріли", "я в минулому році так виглядала, значить відпочинок вдався"," безцінно!", "Вова не гори ти нам потрібен", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Дантес разом з Надею Дорофєєвою і друзями відправився відпочивати на Балі. Судячи з усього, там вони зустрінуть Новий Рік. Після свят Надя повернеться до зйомок талант-шоу «Голос країни», де вона стала одним з нових тренерів.

Нагадаємо, що волога Дорофєєва в грайливій маєчці показала, за що її любить Володимир Дантес: з такою не занудьгуєш.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в міні-сукні блиснула своїми достоїнствами перед Позитивом і Дантесом:"горить скрізь".

Також Politeka писала, що Дантес з Дорофєєвою, Сердючкою і не тільки показали, як відпалюють перед Новим роком: «не обійшлося без поліції».