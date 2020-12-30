Чоловік української співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес встиг серйозно постраждати під час відпочинку
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував Селфі, показавши, як сильно обгорів на сонці. Обличчя артиста було дуже червоним. Судячи з фото, постраждали навіть очі музиканта. Він лежав біля басейну і позував для фото.
"Обгоріти 30 грудня! Знаєте, це ж прекрасно! Мажусь алое і радію! Тому що зі мною таке вперше)))", - підписав фото Дантес.
У коментарях йому залишили масу відгуків і слів співчуття.
Шалена Полякова з бюстом, що вивалюється, схвилювала на "Дизель Шоу": "Вона що, гола співати буде?"
Таємна дружина Винника в прозорому вбранні показала, чим спокушає чоловіка: «Щаслива, що…»
Біда трапилася з відомою російською співачкою, яку любили мільйони: "Обличчя збирали по шматочках"
Трагедія в "Укрзалізниці", вагон з людьми вигорів дотла: подробиці і кадри НП
"Спочивай з миром, рідненький": українець позбувся життя, але подарував його чотирьом іншим
"Кльово, я б теж так хотіла. Відмінного відпочинку", " зате як!", "Приємного відпочинку і крутих вражень з комфортними своїми людьми!", "Круть, це мрія обгоріти саме 30 грудня", "головне у правильний час перевернутися", "очі теж обгоріли", "я в минулому році так виглядала, значить відпочинок вдався"," безцінно!", "Вова не гори ти нам потрібен", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Дантес разом з Надею Дорофєєвою і друзями відправився відпочивати на Балі. Судячи з усього, там вони зустрінуть Новий Рік. Після свят Надя повернеться до зйомок талант-шоу «Голос країни», де вона стала одним з нових тренерів.
Нагадаємо, що волога Дорофєєва в грайливій маєчці показала, за що її любить Володимир Дантес: з такою не занудьгуєш.
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в міні-сукні блиснула своїми достоїнствами перед Позитивом і Дантесом:"горить скрізь".
Також Politeka писала, що Дантес з Дорофєєвою, Сердючкою і не тільки показали, як відпалюють перед Новим роком: «не обійшлося без поліції».