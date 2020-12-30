З 2021 року українців змусять в обов'язковому порядку робити внески на накопичувальну пенсію

Як передає Politeka.net, відрахування до ПФУ доведеться виплачувати всіх підприємствам зі шкідливими умовами праці. Подробиці представник Мінсоцполітики Микола Шамбір розповів у програмі "Офіційна розмова" на каналі "Дом".

З наступного року в Україні почнуть впроваджувати другий рівень пенсійної системи - накопичувальний. Насамперед уряд змінить підхід до шкідливого виробництва: чорної металургії, залізничної галузі, хімічної та гірничодобувної промисловості, керівництво змусять робити внески до Пенсійного фонду за кожного співробітника прямо під час роботи.

За словами Шамбіра, зараз спостерігається ситуація, коли підприємство скорочується і втрачає можливість виплачувати гроші на пенсію для всіх працівників. Саме тому систему вирішили змінити:

"Внески платитимуть підприємства за той час, коли людина працює. А не потім відшкодовує, коли нікому відшкодовувати".

У підприємства буде простий вибір-платити пенсійні відрахування за співробітників або покращувати умови праці, знижуючи шкоду для здоров'я. У підсумку менше людей будуть працювати в несприятливій обстановці, а задіяні на такому виробництві зможуть отримувати більше грошей після виходу на пенсію.

Водночас, ПФУ повідомив про фінансування пенсій, які збільшаться з початку наступного року. Гроші виплачують, згідно з графіком, зараз вже направлено 600 мільйонів гривень на виплати, які почнуться з 4 січня. Ще 3,2 мільярда гривень Фонд вже направив на виплату одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень, яку отримали майже 405 тисяч українців.

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