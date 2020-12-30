Тіна Кароль у червоній сукні з глибоким декольте влаштувала запальний виступ перед Даном Баланом

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок популярної української співачки з'явилося архівне відео з її виступу в новорічній тематиці.

Так, на кадрах можна побачити, як зірка натхненно виконує свій хіт «Пупсик» з підтанцьовкою в святкових костюмах. Сама Кароль при цьому одягнена в розкішну червону сукню. Обтягуючий наряд з глибоким декольте і високим розрізом на спідниці ідеально підкреслює фігуру співачки.

А поки Кароль демонструє запальні танці, її виступом в залі насолоджуються інші знаменитості. Серед них камера найчастіше зупинялася на молдавському співаку дані Балані, якому приписують таємний роман зі співачкою. Артист явно в захваті від виступу, а коли його показують на рядку «Люблю тебе», можна побачити, що він захоплено посміхається.

"Піднімаємо собі новорічний настрій", - йдеться у підписі до відео.

Шанувальники Кароль і Балана почали бурхливо коментувати побачене.

"НежДанчик в тему настрій підняли", "несподівано прекрасно", "це всього лише відео, а настрій піднято до небес, який же прекрасний номер, а скільки з ним спогадів...", "Це відео правда підняло настрій", "як же він все таки на неї дивиться", "тепер заряджена новорічним настроєм на рік вперед", "наші пупсики", "яка вона тут", "несподівано звичайно", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кароль випадково видала таємні почуття до Балана, кадри закулісся: "Дан особливий...".

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