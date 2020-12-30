Український комік Євген Кошовий з "Квартал 95" розпустив руки поруч з відомою співачкою Софією Ротару

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок Ротару в Instagram з'явилося фото, на якому Кошовий тісно притиснувся до 73-річної співачки. Артист був одягнений в білу сорочку і чорні штани, а Софія Ротару позувала для фото в розкішному червоному вбранні. Судячи з усього, зустріч відбулася за лаштунками зйомок шоу «Вечірній Квартал».

"Новорічний Вечірній Квартал", - підписали фото автори аккаунта.

Варто відзначити, що Кошовий виглядав неймовірно щасливим поруч з Ротару. Та й сама артистка виглядала задоволеною. Артист обійняв її і широко посміхнувся, зображуючи задоволення.

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Раніше Євген Кошовий розповідав кумедну історію з життя, яка сталася з ним за лаштунками шоу. Він зізнався, що одного разу переплутав популярну співачку Лару Фабіан зі своєю колегою, і шльопнув її по п'ятій точці. Як розповів Кошовий, співачка мовчки подивилася на нього і пішла. Пізніше комік кілька разів вибачився перед нею.

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