У 2020 році зірки встигли перевершити самих себе завдяки ефектним появам в найнеймовірніших нарядах

Артисти звикли з'являтися на публіці в стильних нарядах, які змогли б перевершити образи інших знаменитостей. Для цього зірки, як правило, вибирають трендові "луки" від модних дизайнерів. Представляємо вашій увазі топ гучних образів:

Так, на сторінці в соціальній мережі Кароль з'явилися ефектні фото, на яких вона позувала в сукні від французького дизайнера Alexandre Vauthier. Вартість такого вбрання становить практично 200 тисяч гривень (193330 грн).

Артистка приголомшила розкішним вбранням, з'явившись в ньому на зйомках танцювального шоу.

Співачка Камалія зовсім недавно взяла участь у фешн-показі українського дизайнера Катерини Чепак, де вразила шанувальників стильним і блискучим образом. По подіуму співачка продефілювала в шикарній сукні нестандартного пошиття, з розсипом каменів і плісированими вставками. Глибоке декольте і розріз на стегні ідеально підкреслили достоїнства артистки.

Настя Каменських з'явилася на церемонії вручення «Українська Пісня року» в незвичайній сукні. Вона одягалася в мерехтливе плаття в підлогу з закритими верхом і розрізом на Подолі. Також зірка доповнила туфлями на шпильці і великими сережками.

Катерина Кухар на зйомках "Танцях з зірками" здивувала ефектною появою в чорній оксамитовій сукні Dior. Легендарний наряд був створений особисто кутюр'є в 50-і роки минулого століття.

"Минуло близько 70 років, як його Пошив дизайнер, а воно залишається актуальним і надихаючим. Справжні генії створюють мистецтво поза часом і межами, їх твори живуть окремим життям", – говорить Катерина про вбрання на своїй сторінці в Instagram.

Анна Седокова вирішила таємно вийти заміж за молодого коханого, проте вона вибрала для церемонії незвичайний наряд від самого шанованого бренду Дженіфер Лопес Zuhair Murad.

Сукня була створена з найважливішими елементами дизайну для фігуристих зірок-глибоке декольте, а сам силует підкреслює пишні сідниці. Ціна за незвичайний наряд вийшла чимала, за свій образ від Zuhair Murad Седокової довелося віддати 500 тис.руб. як правило, всі наряди даного бренду стартують від півмільйона.

Христина Гірник нещодавно зіграла весілля з телеведучим Володимиром Остапчуком і розповіла відразу про три свої сукні:

"1️⃣ перший мій образ такий дуже лаконічний, як сказала одна подруга, що я як принцеса в ньому. ⠀

2️⃣ далі я почала пошуки другого образу, мені хотілося щось таке Ось моє, щоб лаконічно, але шикарно. Щоб не як у всіх! Воно з нової колекції 2021 року, блищить нереально красиво, хоч там немає жодного каменю, але атлас зі срібною ниткою-це дорого і стильно!!!! ⠀

3️⃣ Образ номер три, вималювався сам по собі. Вова дуже любить коли у мене на нозі розріз, я врахувала його побажання, і хотілося щось вже з блискітками, так як світло софітів і танці, самі розумієте»,-розповіла Христина.

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