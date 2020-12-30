Український телеведучий Володимир Остапчук розкрив подробиці новорічної ночі на одному з українських телеканалів

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував серію фото з новорічної вечірки, яку транслюватимуть у новорічну ніч. На фото телеведучий позував із солісткою "НеАнгелів" Славою Камінською, Надією Дорофєєвою та балериною Катериною Кухар.

На останньому фото Остапчуку буквально знесло голову. На знімку зі щасливою Дорофєєвою він застиг з відкритим ротом на напівзігнутих ногах. Виглядав Остапчук дуже збудженим. Втім, поруч з Кухар ведучий поводився трохи скромніше.

"Друзі. Готуємося до самого крейзі-караоке в історії українського ТБ", - підписав фото Остапчук.

У коментарях йому залишили масу позитивних відгуків.

"Трешовий треш", «всім щастя в наступаючому новому році», «самий позитивний і креативний ведучий», «всі топ зірки на одній сцені», «Ну, круті ж», "такий кайф", - пишуть користувачі Мережі.

Судячи з посту, в новорічну ніч Остапчук проводитиме караоке з відомими українськими зірками.

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук у себе в Instagram вирішив з'ясувати, хто повинен платити в ресторані - чоловік або рахунок повинен оплачуватися порівну. Опитування телеведучого показало, що більшість жінок виступають за те, щоб рахунки оплачував чоловік.

Нагадаємо, що розбалуваний Остапчук показав, чим займається, поки дружини немає вдома: переплюнув самого Майкла Джексона.

Як повідомляла Politeka, розпещена дружина Остапчука приспустила кофту і поманила "смачненьким": "сьогодні можна все...".

Також Politeka писала, що Остапчук розповів про незвичайний подарунок, отриманий на весіллі: "це точно було несподівано!".