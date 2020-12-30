Донька Ольги Полякової показала главу сімейства, якого так ретельно приховує зіркова мама
Як повідомляє Politeka.net, співачка рідко викладає в соціальні мережі знімки зі своїм чоловіком Вадимом, проте під Новий рік вони разом з дітьми сфотографувалися під ялинкою, а незабаром знімок опинився в соціальній мережі "Instagram".
Ольга Полякова в скромній чорній сукні з сірими смугами присіла біля каміна, обійнявши молодшу дочку Алісу, яка взяла на руки кота. Поруч з сестрою прилаштувалася старша дівчинка, Маша, вона притягла мініатюрну білу собачку. Вадим в сірому светрі розташувався позаду своїх улюблених дівчаток і обійняв їх усіх разом.
Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від рідкісного сімейного кадру, деякі побачили чоловіка Олі Полякової перший раз:
Мішина з "Холостячки" виставила валізи й зізналася, що відбувається у них з Еллертом: "Дорогі мої..."
Шалена Полякова з бюстом, що вивалюється, схвилювала на "Дизель Шоу": "Вона що, гола співати буде?"
Меценат, з яким живе Нікітюк, змусив жінок тріпотіти від захвату: "Леся не ображайтеся, але…»
Відшитий "Холостячкою" Тригубенко розкрив правду про Мішину і Еллерта: "У них є…»
"Холостячка" Мішина показала "вагітний" живіт, пара готується до весілля: "Ксю, ти будеш..."
"Які розкішні дами! Папа щасливчик!"; "Нарешті ваш тато без шапочки (кепочки)"; "Старшенька - мама. Молодшенька - тато. Дай вам бог здоров'я і щастя"; "Як татові пощастило з такими дівчатками"; "тепер хоч зрозуміло, на кого молодша сестра схожа, а то тато завжди за кадром"; " Тато у вас такий, прям альфа-самець! Красивий дуже! Любіть його і цінуйте!!!"; "Принцесські мамині і маленькі королеви татові"; " взагалі я перший раз побачила чоловіка Олі .... 👏 👏 👏 Вона його так прекрасно приховувала"; "Тато на Луї де Фюнеса схожий)"; "Машенька дорослішає і стає дуже схожою на маму. Аліса ще дитина, але в ній, що то і від мами і від тата. Дівчатка будуть красунями. Здоров'я їм і їх мамі і татові!".
Нагадаємо, що помолоділа мама Олі Полякової убила наповал новим образом, фото: "Боже, неначе 18 років..."
Як повідомляла Politeka, безсоромна Оля Полякова показала справжню пристрасть у червоному
Також Politeka писала, що зтрастна Полякова в костюмі Диво-жінки спокусила поглядом і позбавила спокою: "ну дівчинка просто!»