Донька Ольги Полякової показала главу сімейства, якого так ретельно приховує зіркова мама

Як повідомляє Politeka.net, співачка рідко викладає в соціальні мережі знімки зі своїм чоловіком Вадимом, проте під Новий рік вони разом з дітьми сфотографувалися під ялинкою, а незабаром знімок опинився в соціальній мережі "Instagram".

Ольга Полякова в скромній чорній сукні з сірими смугами присіла біля каміна, обійнявши молодшу дочку Алісу, яка взяла на руки кота. Поруч з сестрою прилаштувалася старша дівчинка, Маша, вона притягла мініатюрну білу собачку. Вадим в сірому светрі розташувався позаду своїх улюблених дівчаток і обійняв їх усіх разом.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від рідкісного сімейного кадру, деякі побачили чоловіка Олі Полякової перший раз:

"Які розкішні дами! Папа щасливчик!"; "Нарешті ваш тато без шапочки (кепочки)"; "Старшенька - мама. Молодшенька - тато. Дай вам бог здоров'я і щастя"; "Як татові пощастило з такими дівчатками"; "тепер хоч зрозуміло, на кого молодша сестра схожа, а то тато завжди за кадром"; " Тато у вас такий, прям альфа-самець! Красивий дуже! Любіть його і цінуйте!!!"; "Принцесські мамині і маленькі королеви татові"; " взагалі я перший раз побачила чоловіка Олі .... 👏 👏 👏 Вона його так прекрасно приховувала"; "Тато на Луї де Фюнеса схожий)"; "Машенька дорослішає і стає дуже схожою на маму. Аліса ще дитина, але в ній, що то і від мами і від тата. Дівчатка будуть красунями. Здоров'я їм і їх мамі і татові!".

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