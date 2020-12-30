В Україні цього року новорічний стіл обійдеться в кругленьку суму

В середньому стіл на сім'ю з чотирьох осіб обійдеться в 1706 гривень. Це на 5,3% більше, ніж торік. При цьому киянам доведеться викласти мінімум 1916,78 грн.

Найдорожчими на святковому столі будуть м'ясні продукти, овочі, салат "Олів'є" і шоколадні цукерки. Таку суму озвучили в Національному науковому центрі " Інституту аграрної економіки".

Для оцінки новорічного меню взяли традиційні для столу середньостатистичної сім'ї страви: салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої.

Згідно з аналізом, на м'ясні продукти ціни протягом року зросли на 10-30%. Загалом, 2,5 кг м'ясних продуктів обійдеться українцям на Новий рік у 394,50 грн.

Так, наприклад, за півкіло нарізки з "салямі" потрібно викласти 89,50 грн, за подчеревок копчений — 100 грн, за свіжий биток зі свинини — 110 грн. М'ясо птиці є найдоступнішим в даний час і один кілограм курячого філе коштує в середньому 95 грн.

На рівні минулого року коштуватиме салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг) – 120,37 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг Майонез (180 г) обійдеться в 12,50 грн, морква – 1,81 грн (1 шт), буряк – 2,17 грн (1 шт), цибуля – 1,19 грн (1 шт), картопля – 2,70 грн (2 шт.).



Для приготування 3 кг "Олів'є" доведеться витратити 159,37 грн. Найдорожчим інгредієнтом страви буде ковбаса - 70 грн за півкілограма, потрібно купити зеленого горошку — 32,50 грн, солоних огірків — 16,50 грн/200 грам. В цілому ціна салату вище торішньої на 13,8%.

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