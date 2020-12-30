"У Новий рік з новими планами"

Знаменита українська телеведуча Катерина Осадча підкорила жіночним образом у сукні зі сміливим розрізом

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість розмістила новий пост у своєму Instagram.

У ньому Осадча розповіла, що йде в Новий рік з новими планами на майбутнє.

"У Новий рік на повному ходу з новими планами, цілями і нехай ніщо не стане перешкодою", - написала ведуча.

Вона також поділилася новим стильним фото. На ньому Осадча сидить за кермом автомобіля з відкритими дверцятами. Ведуча позує в елегантній білосніжній сукні зі сміливим розрізом на довгій спідниці. У такому вбранні ведуча виглядає дуже жіночно і впевнено.

Шанувальники ведучої також оцінили її стиль.

"Катя, ви чудова! Здоров'я вам і вашій родині!", "Бажаю успіхів, українська красуня!", "Всього найкращого вам і вашим рідним в новому році", "Катя спасибі Вам, у Вас дуже красивий, легкий макіяж. Здоров'я Вам і Вашим близьким", "шикарна жінка в шикарному авто", "розумна, стильна жінка як завжди", "тільки вперед, на повному ходу! З наступаючим Новим Роком! Нехай всі мрії збуваються!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Осадча опублікувала фото, на яких постала в неймовірно красивому, але при цьому скромному платтячку в дрібні квіточки. Волосся телеведучої були акуратно зібрані.

Сукня з незвичайним вирізом в районі декольте привернуло увагу до апетитною фігурці колишньої моделі.

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