Знаменита українська телеведуча Катерина Осадча підкорила жіночним образом у сукні зі сміливим розрізом
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість розмістила новий пост у своєму Instagram.
У ньому Осадча розповіла, що йде в Новий рік з новими планами на майбутнє.
"У Новий рік на повному ходу з новими планами, цілями і нехай ніщо не стане перешкодою", - написала ведуча.
Вона також поділилася новим стильним фото. На ньому Осадча сидить за кермом автомобіля з відкритими дверцятами. Ведуча позує в елегантній білосніжній сукні зі сміливим розрізом на довгій спідниці. У такому вбранні ведуча виглядає дуже жіночно і впевнено.
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Шанувальники ведучої також оцінили її стиль.
"Катя, ви чудова! Здоров'я вам і вашій родині!", "Бажаю успіхів, українська красуня!", "Всього найкращого вам і вашим рідним в новому році", "Катя спасибі Вам, у Вас дуже красивий, легкий макіяж. Здоров'я Вам і Вашим близьким", "шикарна жінка в шикарному авто", "розумна, стильна жінка як завжди", "тільки вперед, на повному ходу! З наступаючим Новим Роком! Нехай всі мрії збуваються!",- пишуть люди.
Раніше ми писали, що Осадча опублікувала фото, на яких постала в неймовірно красивому, але при цьому скромному платтячку в дрібні квіточки. Волосся телеведучої були акуратно зібрані.
Сукня з незвичайним вирізом в районі декольте привернуло увагу до апетитною фігурці колишньої моделі.
Нагадаємо, 37-річна Осадча в пустотливому платтячку вразила чуттєвою красою: «На любов Орлову схожа...».
Як повідомляла Politeka, "вагітна" Осадча блиснула красивим бюстом і поділилася побоюваннями: "Вам шалено йде!".
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