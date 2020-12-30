Астролог Василиса Володіна розповіла в чому найкраще зустрічати 2021 рік

Як передає Politeka.net, поради фахівець озвучила на своїй сторінці в Instagram.



За її словами, при виборі одягу головне щоб ви виглядали доречно, відчували себе впевнено і подобалися собі.

Астролог зазначила, що рік, що минає, був під знаком Місяця, тому найкраще віддати перевагу світлому, прозорому або зеленуватому одягу.

"Місяць здає свої позиції тільки в кінці березня, так що піжами рано знімати", - зазначила Володіна.

⠀

2021-й рік буде роком Сатурна-строгості, дисципліни і обмежень, серйозності, тому в одязі буде вітатися темне, суворе і ділове. Ідеальний варіант - строго на вигляд, але при цьому зручно.

"Суміш чорного і білого, або чорного і прозорого. Але так, щоб плаття не було колючо-ріжучим знаряддям тортури. Ще краще підібрати наряд такий, щоб потім використовувати його в повсякденному житті. А не повісити вигуляне один раз в шафу до кращих часів", - підсумувала астролог.





Нагадаємо, астролог розкрила, що принесе українцям 2021 рік білого бика.

Як повідомляла Politeka, кращі привітання З Новим роком 2021.

Також Politeka писала, що Павло Глоба передбачив Близнюкам непростий 2021 рік, але все можна виправити: поради астролога.







