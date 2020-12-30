Відома українська співачка, фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна показала, чим займається напередодні Нового року

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька сторіс з танцювального залу. Юлія була одягнена в обтягуючі лосини і вільного крою футболку. Її волосся було розпущене. Красуня знімала себе в дзеркало, спілкуючись з шанувальниками.

"Я вважаю, що потрібно закінчувати старий рік тим, що приносить задоволення. Мені приносять задоволення танці. Тому сьогодні буде особливий урок. Ми чекаємо ще одну людину", - зазначила Саніна.

Через кілька хвилин вона опублікувала сторіс, на якому засвітила ще одну зірку «Танців з зірками», хореографа Олену Шоптенко.

"Друзі, ця людина з'явилася нарешті. Єєєєє. Ну що? Останнє тренування в цьому році", - радісно повідомила Саніна, в той момент поки Шоптенко енергійно рухалася, непристойно крутила стегнами і танцювала в залі.

Як відомо, Саніна дійшла до фіналу шоу "Танці з зірками" і за численними опитуваннями в мережі повинна була перемогти. Однак перемога у фіналі дісталася співачці Санті Дімопулос. Після закінчення проекту Юлія не перестала займатися танцями. Більш того, судячи з відео, вона ходить на тренування до кращих хореографів країни.

Нагадаємо, що Саніна показала, якою була на початку кар'єри, зірку не впізнати: «історичний момент».

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