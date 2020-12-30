Зірка шоу "Танці з зірками" хореограф Григорій Чапкіс був госпіталізований до лікарні

Син відомого в Україні хореографа, танцюрист Грег, розповів про стан здоров'я свого батька, передає Politeka.net.

Так, за словами родича Григорія Чапкіса, нещодавно зірка шоу "Танці з зірками" був доставлений в лікарню з пневмонією, але, на щастя, вчора той повернувся додому.

За словами Грега, батько відчуває себе набагато краще.

"Я відчуваю таке полегшення і щастя, що він вдома. Спасибі всім за підтримку, ваші молитви так багато значать для мене і моєї сім'ї", - написав танцюрист.

До тексту син Чапкіса прикріпив відео, де телеведуча Катя Осадча бере невелике інтерв'ю у Григорія і Грега. Останній розповів, що вирішив влаштувати сюрприз батькові й приїхав на шоу "Танці з зірками". Для літнього чоловіка це був справжній подарунок, адже він майже рік не бачився з сином.

Варто відзначити, що Грег живе в Сан-Франциско, де відкрив велику школу хіп-хопу.

За 16 годин пост зібрав майже 2000 переглядів і багато коментарів.

Користувачі мережі бажали здоров'я батькові Грега і говорили про те, що обидва дуже милі.

Зазначимо, Григорія Чапкіса госпіталізували 21 грудня з підозрою на китайський вірус.

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