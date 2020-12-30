Зірка шоу "Танці з зірками" хореограф Григорій Чапкіс був госпіталізований до лікарні
Син відомого в Україні хореографа, танцюрист Грег, розповів про стан здоров'я свого батька, передає Politeka.net.
Так, за словами родича Григорія Чапкіса, нещодавно зірка шоу "Танці з зірками" був доставлений в лікарню з пневмонією, але, на щастя, вчора той повернувся додому.
За словами Грега, батько відчуває себе набагато краще.
"Я відчуваю таке полегшення і щастя, що він вдома. Спасибі всім за підтримку, ваші молитви так багато значать для мене і моєї сім'ї", - написав танцюрист.
Мішина з "Холостячки" виставила валізи й зізналася, що відбувається у них з Еллертом: "Дорогі мої..."
"Спасибі тобі за все": обірвалося життя легендарного співака, його пісні наспівували мільйони українців
Пустотлива Могилевська показала, що витворяє з багатим красенем, кадри розваг: "Тепер я люблю…"
Таємна дружина Винника в прозорому вбранні показала, чим спокушає чоловіка: «Щаслива, що…»
Зупинилося серце відомої журналістки, українці у скорботі: "Не дожила чотири дні до..."
До тексту син Чапкіса прикріпив відео, де телеведуча Катя Осадча бере невелике інтерв'ю у Григорія і Грега. Останній розповів, що вирішив влаштувати сюрприз батькові й приїхав на шоу "Танці з зірками". Для літнього чоловіка це був справжній подарунок, адже він майже рік не бачився з сином.
Варто відзначити, що Грег живе в Сан-Франциско, де відкрив велику школу хіп-хопу.
За 16 годин пост зібрав майже 2000 переглядів і багато коментарів.
Користувачі мережі бажали здоров'я батькові Грега і говорили про те, що обидва дуже милі.
Зазначимо, Григорія Чапкіса госпіталізували 21 грудня з підозрою на китайський вірус.
Раніше ми писали, що Григорій Чапкіс взяв участь у шоу "Годний рік. Антикриз".
За сюжетом міністр веселощів заборонив молодим артистам знімати проект через неприємності у 2020-му. Попри це, співак Іван Дорн вирішив провести зйомки і влаштував вечірку у себе вдома.
"Я прийшов, щоб сказати, що я не правий...",- заявив Чапкіс, який виконав роль міністра веселощів.
Нагадавши, 90-річний Чапкіс одружився на молодій коханій
Як повідомляла Politeka, 90-річний Григорій Чапкіс ледь стримав сльози після довгоочікуваної зустрічі з сином
Також Politeka писала, що 90-річний Чапкіс після пристрасті на "Танцях з зірками" закохався