Відома українська ведуча Леся Нікітюк влаштувала битву домашніх образів разом з Олею Поляковою

Відому телеведучу Лесю Нікітюк і епатажну співачку Олю Полякову часто порівнюють в соціальних мережах і показують сміливі образи, які люблять приміряти артистки. Цього разу в соціальній мережі Instagram користувачі вирішили поділитися колажем з двома свіжими кадрами артисток.

Так, нещодавно зірки показали себе в частково домашньому вигляді, вразивши красою. На першому фото позувала Леся перед тим, як піти в душ. На другому кадрі позувала сама Полякова з яскравим макіяжем на обличчі, який їй нанесли перед зйомками шоу «Маски». Артистка готувалася до виходу на сцену.

Два схожих образи порівняли в мережі, зазначивши, що більш сценічний і запам'ятовується образ вийшов у Олі, проте Леся є більш молодою артисткою і її популярність тільки " розквітає:

"2 звичайно ж💘; звичайно ж 2😍 🔥; ну ти знайшов що запитати канешн 2❤️❤️; ніхто не сперечається – Полякова Супер бомба українського шоу-бізнесу , але вона вже вибухнула , а лесюня ще в самому россвіті сил і краси извините вибачте канечно фанати Олі "пардон" але тут є і фанати Лесі❤».

Також раніше на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка вирішила поділитися двома кадрами, на яких позувала в черговому провокативному і стильному образі. Нікітюк приміряла досить коротеньку сукню чорного кольору з непристойно глибоким декольте.

Наряд також відмінно підкреслив стрункі ніжки телеведучої, на яких вона зробила менший акцент, ніж на бюсті. Вся справа в тому, що Леся вирішила заговорити про пластичну операцію на грудях з метою збільшення розмірів.

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