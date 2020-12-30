Знаменита українська співачка Ірина Білик підкорила видом в стильному брючному костюмі

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 50-річна красуня опублікувала відео, яке вона зняла для молодіжної мережі ТікТок. Співачка знімала ролик з молодою дівчиною, яка була одягнена в червону сукню-піджак. Спекотна красуня доповнила костюм високими чобітьми.

Сама Білик вибрала для виходу в світ жовтий костюм, під який вона одягла зелену сорочку. Образ доповнив екстравагантний капелюшок і білі чобітки. Зухвалий образ вічно молода артистка доповнила ефектним макіяжем. Виглядала Білик дуже незвично.

Красуні встали біля ялинки і виконали новорічний танець під святкову пісню. Вони робили однакові нескладні рухи в такт музиці.

Як з'ясувалося, приємною брюнеткою на відео Білик виявилася модель Вікторія Файнблат. Разом красуні затіяли конкурс для своїх шанувальників.

Раніше ми писали, що Ірина Білик напередодні Нового року отримала нагороду «Наша легенда». На червоній доріжці Ірина з'явилася все в тому ж жовтому костюмі, який припав їй до лиця. Зірка подякувала всім своїм шанувальникам за підтримку, любов і обожнювання, яке вони їй дарують протягом багатьох років.

Нагадаємо, що Ірина Білик похвалилася новим образом після "омолодження", співачку не впізнати: "українська легенда!".

Як повідомляла Politeka, Ірина Білик побешкетувала з подружками на камеру, непристойно відкривши рот: "Супер".

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