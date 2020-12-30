Оля Полякова вразила образами, що запам'ятовуються, для шоу «Маска»

Популярна співачка буде одним із зіркових детективів на новому шоу, яке, за словами його творців, побачить українців неймовірними костюмами. У мережу вже встигли потрапити кадри, на яких Полякова позує в незвичайних нарядах на знімальному майданчику. Як повідомляє Politeka.net, українцям запропонували вибрати сами вдалий образ співачки.

Відповідні фото з'явилися на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram. Так, на першому знімку Полякова позує в оригінальній світло-блакитній сукні з міні-спідницею і у високих блискучих чоботях. При цьому, замість традиційного блонда на голові співачки красується яскраво-червоне волосся.

Другий образ явно надихався традиційним вбранням покоївок з фільмів. Чорно-біле плаття з відкритими плечима ідеально підійшло співачці.

На третьому фото Полякова постала в розкішній бірюзовій сукні в обтяжку з одним рукавом і відкритим плечем. Пікантною родзинкою вбрання став виріз на боці. Її образ доповнили блакитні лінзи, завдяки яким зовнішність співачки кардинально змінилася.

"Битва образів Олі Полякової на шоу Маска. Подивіться на одяг зоряного детектива Полякової - кожна сукня, немов витвір мистецтва. Друзі, а яке вам подобається найбільше?",- йдеться у підписі до фото.

Українці тут же почали вибирати.

"Вона навіть сама на себе не схожа", "красиві всі", "у всіх неймовірна, але друга краща", "дуже яскрава і красива", "всі образи суперові власне як і господиня!", "Оля-хороша у всіх образах. Матінка природа постаралася. Генетика", - пишуть люди.

Нагадаємо, рідкісне фото чоловіка Олі Полякової злили в мережу, як він виглядає: "На Луї де Фюнеса схожий".

Як повідомляла Politeka, шалена Полякова з вивалюється бюстом схвилювала на"Дизель Шоу".

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк і Полякова зійшлися, виставивши головні достоїнства напоказ.