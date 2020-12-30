Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай в шкіряних штанях порадувала бунтарським образом

Популярна модель Лексі Кай звикла показувати стильні спортивні образи і ділитися кращими фото зі зйомки на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Дівчина має незвичайну і привабливу зовнішність, тому намагається завжди зробити на ній акцент.

Так, цього разу Лексі приміряла коричневі шкіряні штани в обтяжку і коротенький топ, а завершили її стильний «лук» чоботи зі шпилькою і гострим носком. Оскільки Лексі є низькорослої красунею, вона завжди намагається підібрати до свого вбрання зручне взуття на високих підборах і візуально зробити себе вище.

Шанувальники оцінили старання зірки, адже за їхніми словами вона виглядала відмінно:

"Дуже подобається такий образ; просто красиво😍; ти так шикарно виглядаєш ❤; Весь ансамбль-вогонь 😍; така чудова 😍; Вау ті, які підходять вам, як рукавичка – легко скинути; така красива, дитинко; виглядає неймовірно; так чудово💫 💫; виглядає приголомшливо🔥; чудово, невимовно красиво, це тіло і ці вигини бездоганно досконалі».

Лексі з дитинства схильна до повноти і щоб уникнути стрімкого набору ваги, їй доводиться постійно займатися і тримати свій режим дня і харчування під контролем. Втім, більшість її шанувальників відзначають, що спортсменка завжди буде виглядати добре.

Як видно на фото, в білих брюках і міні-кофтині з вирізом на грудях, Лексі зуміла в черговий раз створити вдалий і простий образ. Шанувальники залишилися задоволені.

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