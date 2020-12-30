Солістки нового складу культового гурту ВІА Гра приготувалися святкувати Новий рік в зухвалих нарядах

Святкове фото красунь з'явилося на офіційній сторінці колективу в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Судячи зі знімка, Уляна Синецька, Ксенія Попова і Софія Тарасова вже готові до зустрічі нового року. Так, на фото дівчини позують поруч з великою ялинкою. При цьому у кожної з них Свій образ.

Так, Синецька позує в короткій зеленій сукні з матеріалу, що нагадує подарункову упаковку. Попова сидить поруч у схожому блискучому вбранні червоного кольору. А ось Тарасова в цей час прикрашає ялинку в білій міні-сукні, спідниця якої настільки коротка, що частково оголює навіть її сідниці.

"2021 близько. Що будете загадувати?" ,- йдеться у підписі до кадру.

Шанувальники дівчат тут же відреагували на це фото.

"Якщо щодо ВІА, то зберіть перший склад ВІА. Олдскул це зацінить", "Ялинка, зірочка і сніжинка", "потрапити на концерт Віагри коли-небудь", "а де кураж?", "У білому взагалі цукерка така апетитна", "От би опинитися з ними", "Милашки, з наступаючим!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що на новому фото дівчини з ВІА Гри приміряли на себе фатальні образи в чорно-червоній гамі. Дівчата позують в шкіряних штанях, латексних топах або просто кофтах з глибокими вирізами.

Нагадаємо, молоденькі красуні з нової ВІА Гри в тісних нарядах розохотили апетит, кадри спокуси.

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