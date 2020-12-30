Американська модель Аллесандра Амбросіо з Victoria's Secret похвалилася бездоганним тілом на відпочинку з подругою
Як розповідає Politeka, знімками красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Сестри припливів, ми пов'язані піском, сіллю і морем", - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на фотографіях Амбросіо позує поруч з подругою, розкривши сорочку і посвітивши бездоганним і рельєфним тілом. Шанувальники буквально "зірвалися з ланцюга", про що говорить те, що відбувається в коментарях.
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"Бездоганні вигини", "вау, подвійне задоволення", "Божественні вигини", "боже, ну до чого ж ви красиві", "навіщо ви мені це показали – тепер я хочу до вас", "не можу перестати вами милуватися", - пишуть вони.
До цього ми писали, що модель і зірка Victoria's Secret Аллесандра Амбросіо порадувала шанувальників спокусливими кадрами в купальнику
На фото Аллесандра постала в жіночному рожевому бікіні, яке ледь прикрило найінтимніше. Модель вигнулася так, щоб її засмагле тіло виглядало найкращим чином. Очі красуня прикрила від задоволення.
Нагадаємо, що Аллесандра Амбросіо в міні-бікіні помірялася "персиком" з розкішними подругами: "Одна краща за іншу".
Як повідомляла Politeka, Аллесандра Амбросіо побешкетувала в міні-бікіні і засмущала спекотними позами біля басейну: "Тіло зводить з розуму".
Також Politeka писала, що Аллесандра Амбросіо з подружкою розважилися в бікіні на яхт.