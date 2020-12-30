Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров продемонстрував блискучий образ в компанії української ведучої Регіни Тодоренко
Артист поділився в Instagram знімками з новорічного випуску одного з шоу зі своєю участю. Про це пише Politeka.net.
Так, Кіркоров показав, як сидить за столом журі спеціального новорічного випуску музичного шоу. Компанію йому склали Регіна Тодоренко, Тимур Родрігез і Валерія.
Для святкового випуску співак не міг не вибрати екстравагантний наряд. Так, він позує в сріблястій толстовці з іскристої тканини, що виблискує всіма кольорами веселки.
У свою чергу, Тодоренко з'явилася на зйомках в елегантній зеленій сукні з напівпрозорими рукавами. А ось Валерія вибрала яскраво-червоне вбрання.
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Шанувальники співака активно коментують його публікацію.
"Суперські фотографії! Шалено чекаємо новорічну ніч. Король", "дуже чекаємо ви найкращий", "Філіп, Здрастуйте) з наступаючим Новим роком Вас і Всю Вашу талановиту і дружну Сім'ю! Ух, ти! Ми Дуже-Дуже Чекаємо! І нехай в 2021 році Маски будуть тільки святковими!", "Філіп Ви наше свято! чекаємо з нетерпінням новорічних шедеврів від Вас! Любимо", "як завжди на висоті наш Король! Слова зайві", "а для чого такі стрілки на очах? Ви Чоловік або хто? Блазень ви гороховий, фууу", - пишуть люди.
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