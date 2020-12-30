Відома українська травесті-діва Монро поділилася радісним домашнім фото зі своїм улюбленцем

Як повідомляє Politeka.net, шоувумен опублікувала новий пост напередодні свята на своїй сторінці в Instagram.

Так, знаменитість звернулася до своїх шанувальників з новорічним привітанням.

"Я не могла залишити вас без новорічного привітання завтра... Все завтра! Це буде найцікавіше відео. З наступаючим. Ми вже Напросячились і хочемо в замет. А шо у вас?",- написала Монро.

На фото артистка позує в домашньому одязі і з збудженим виразом на обличчі. В руках Монро тримає свого пухнастого улюбленця-кота. Судячи з виразу його морди, він волів би, щоб господиня його відпустила.

Для додання знімку святкової атмосфери зірка додала ефект у вигляді білосніжних сніжинок.

Шанувальники знаменитості тут же відреагували на її пост.

"А я вірю, що коли-небудь Вас зустріч і ми поспілкуємося особисто", "вижили і слава Богу", "Всі в підготовці, під перегляд "Один вдома", Монрітта, з наступаючим!", "Монритта! Усіляких удач і перемог! Цікавості та енергії! Заметів за бажанням і за помахом чарівної палички!", "Монритта, красуня! З наступаючим", "який котик принадність", " у нас в Криму +15, літній Новий Рік!!! Дуже хочеться снігу.З наступаючим!!!! Всіх благ!",- пишуть люди.

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