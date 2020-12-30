Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач у яскравій вишиванці показав, що готовий до Нового року

Популярний український гуморист опублікував нове фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Ткач вирішив у властивій йому забавній манері показати, що він вже готовий зустрічати 2021-й рік.

На новому фото артист позує десь на знімальному майданчику, судячи по закріпленому на одязі мікрофону. Ткач одягнений в яскраво-жовту кофту з принтом, стилізованим під традиційну українську вишивку.

Гуморист не міг залишити фото серйозним, тому забавно помахав рукою на камеру і зробив свій улюблений вираз обличчя з задертою бровою і витріщеним оком.

"До Нового року готовий! А ви?" ,- написав артист.

Його шанувальники тут же почали відповідати на цей пост.

"Теж готові наїдатися всякої всячини і заснути прям за столом", "з наступаючим Новим роком, Юра!! Здоров'я, любові, благополуччя Вам і вашій родині", "Новий завжди краще, удачі дуже красива вишивка і Вам йде. Так, до свята готова", "Супермен", "такий собі новорічний кульбаба. З Новим Роком Вас, Юра!!! Без було б не так яскраво!", "Конхфетка", "Бамблбі на мінімалках", "у, який. Мачо. З наступаючим Новим Роком тебе. Всього тобі найкращого", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" підняв на сміх дочку, яка хоче бути красивою: "Тато-гуморист - горе в сім'ї".

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